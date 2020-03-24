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Ярмоленко и Морозюк примут участие в благотворительном турнире

24 марта 23:47 17 Читати українською
Ярмоленко и Морозюк примут участие в благотворительном турнире
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Футбольные звезды по-разному пытаются помочь человечеству в борьбе со смертельной болезнью.

Полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко и защитник турецкого Ризеспора Николай Морозюк присоединятся к благотворительному кибертурниру по популярной компьютерной игре Counter-Strike – "WeStrikeCorona".

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Полученные средства будут переданы фондам по борьбе с коронавирусом COVID-19. Дата проведения турнира пока неизвестна. В турнире также примут участие и другие украинские и зарубежные селебритис.

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Мир коронавирус Вест Хэм Вест Хэм Ризеспор Ризеспор Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Николай Морозюк Николай Морозюк
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