Ярмоленко и Морозюк примут участие в благотворительном турнире

Футбольные звезды по-разному пытаются помочь человечеству в борьбе со смертельной болезнью.

Полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко и защитник турецкого Ризеспора Николай Морозюк присоединятся к благотворительному кибертурниру по популярной компьютерной игре Counter-Strike – "WeStrikeCorona".

Малиновский принял вызов в кулинарном челендже и выбрал новых "жертв"

Полученные средства будут переданы фондам по борьбе с коронавирусом COVID-19. Дата проведения турнира пока неизвестна. В турнире также примут участие и другие украинские и зарубежные селебритис.

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