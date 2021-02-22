Руководство "молотов" пообещало 10 млн фунтов бонуса, если команда финиширует в зоне Лиги чемпионов, утверждает журналист The Athletic Девид Орнштейн.

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В Вест Хэме есть система стимулирования, по которой игроки получают отдельную награду в случае финиша на 9 строчке или выше. Впрочем, мощная поступь подопечных Дэвида Мойеса заставляет замахнуться на большее. Потенциальные 10 млн будут поделены между каждым игроком, в зависимости от количества проведенного времени на поле. К сожалению, Андрей Ярмоленко по этому показателю далек от лидеров – украинец за 14 матчей в АПЛ наиграл только 345 минут. К примеру, его прямой конкурент Джаррод Боуэн может похвастаться 1846 минутами.

Добавим, что сейчас Вест Хэм держится на требуемом четвертом месте – отрыв от Челси составляет 2 очка.

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