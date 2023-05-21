Ярмоленко и Ко проиграли в ответном матче Кубка лиги ОАЭ – поражение не помешало Реброву попасть в финал
Аль-Наср обыграл ответные матчи Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Кубок Лиги ОАЭ. 1/2 финала, второй матч
Аль-Наср – Аль-Айн – 1:0
Гол: Таарабт, 59.
Подопечные Сергея Реброва в первом матче одержали блестящую победу над соперником (4:1). Комфортное преимущество в три мяча позволило команде украинца не нервничать и попытаться провести ответный матч по своему сценарию.
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В первом тайме хозяева решительно были настроены забить скорый гол, однако оборона команды Реброва действовала достаточно надежно. Аль-Айн несколько острых моментов у своих ворот все-таки допустил, спас голкипер. Во втором тайме подопечные украинца взяли игру под свой контроль и создавали больше в атаке. Однако тем, что Аль-Айн открылся, воспользовался Аль-Наср. На 59 минуте Таарабт во втором матче подряд отличился голом. Казалось, что голкипер Эиса видел момент удара, он не смог справиться с ним. Вингер Андрей Ярмоленко провел на поле 82 минуты и результативными действиями не отличился.
Поражение не помешало команде Реброва завоевать путевку в финал Кубка лиги ОАЭ, где они сыграют с победителем пары Аль-Джазира – Аль-Шарджа.
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