Аль-Наср обыграл ответные матчи Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Лиги ОАЭ. 1/2 финала, второй матч

Аль-Наср – Аль-Айн – 1:0

Гол: Таарабт, 59.

Подопечные Сергея Реброва в первом матче одержали блестящую победу над соперником (4:1). Комфортное преимущество в три мяча позволило команде украинца не нервничать и попытаться провести ответный матч по своему сценарию.

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В первом тайме хозяева решительно были настроены забить скорый гол, однако оборона команды Реброва действовала достаточно надежно. Аль-Айн несколько острых моментов у своих ворот все-таки допустил, спас голкипер. Во втором тайме подопечные украинца взяли игру под свой контроль и создавали больше в атаке. Однако тем, что Аль-Айн открылся, воспользовался Аль-Наср. На 59 минуте Таарабт во втором матче подряд отличился голом. Казалось, что голкипер Эиса видел момент удара, он не смог справиться с ним. Вингер Андрей Ярмоленко провел на поле 82 минуты и результативными действиями не отличился.

Поражение не помешало команде Реброва завоевать путевку в финал Кубка лиги ОАЭ, где они сыграют с победителем пары Аль-Джазира – Аль-Шарджа.

تاعرابت يسجل الهدف الأول لـ #النصر من تسديدة تصطدم بـ إيرك وتغير اتجاهها وتسكن الشباك#النصر_العين..#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/D4JBoGdfYi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 21, 2023

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