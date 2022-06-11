"Ярмоленко сказал, что может сыграть с Арменией, если нужно, но я ему запретил. Сказал, что он нам еще нужен. Ярмоленко и Сирота остаются на следующий матч, и Эдик Соболь будет доступен.

Украина – Армения – 3:0 – видео голов и обзор матча

Нет-нет, никакой эпидемии в команде нет. Это была очень сложная ситуация в Уэльсе: дождь, ветер очень холодно. Все не сразу заболели. Ярмоленко вчера тренировался, все было хорошо, а ночью позвонил, сказал, что ему плохо, ему капельницу ставили. Саша Сирота летел на самолете с Ирландией, температура была под 40. Просто какая-то простуда. Нет никакой инфекции, не придумывайте", – сказал Петраков после матча.

Кстати, уже 14 июня сборная Украины проведет номинально домашний матч против Ирландии, которую "сине-желтые" уже побеждали в рамках 1-го тура Лиги наций. Поединок, как и игра против Армении, состоится в польском Лодзе.

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