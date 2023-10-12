"У меня еще и сейчас перед глазами поединок с македонцами в первом круге. До перерыва наши ребята играли очень плохо и хорошо, что обошлось только двумя пропущенными мячами. После перерыва события на футбольном поле кардинально изменились, и подопечным Сергея Реброва удалось отпраздновать суперволевую победу – 3:2.

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Не исключено, что недооценили соперника. Видимо, в перерыве Ребров нашел нужные слова, достучался до ребят, и те уже настроились должным образом. Эффективными оказались и замены. Хочу пожелать нашей сборной, чтобы она не наступила на те же грабли и начала поединок в Праге, как второй тайм с северомакедонцами в первом круге.

Убежден, что наши ребята прекрасно отдают себе отчет, что только победа оставляет им шансы побороться за прямую путевку на Евро. Так что с максимальной мотивацией проблем не должно быть. Надеюсь, украинцы не подведут и уверенно победят. Травмы Ярмоленко и Цыганкова? Их есть кому заменить, вот если бы выпал кто-то из стопперов (центрбеков – прим.) была бы проблема", – цитирует Вирта Sport.ua.

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