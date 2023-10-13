– Сейчас национальная сборная проводит каждый сбор в новом месте. Как тебе условия нынешнего сбора?

– Нормальные. Интересный стадион в Праге. Вообще условия хорошие, тренировочное поле в хорошем состоянии. Правда, резко стало довольно прохладно, но ведь это погода. Бывает.

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– Был ли у тебя какой-то разговор с Сергеем Ребровым относительно своей готовности к матчу?

– Нет, личного разговора не было. Я думаю, что это будет происходить в тренировочном процессе. Общение с Ребровым всегда есть. И на бытовом уровне, и на профессиональном. Сейчас он смотрит на кондиции игроков, и уже ближе к поединку, наверное, будут какие-то индивидуальные разговоры.

– Впереди матчи с Северной Македонией и Мальтой. В них обязательно необходимо брать шесть очков?

– Обязательно, конечно. Но следует помнить, как мы с ними играли в начале лета. Было очень тяжело, ведь я не могу назвать ни одной сборной, которая сейчас не может играть в современный футбол. Все подтянулись, и это уже не тот отборочный цикл, который мог бы быть шесть-восемь лет назад. С каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Появляется все больше информации о футболе, тактика, тренировочный процесс. И футболисты из маленьких стран учатся по примеру всей Европы. Они видят, как следует прогрессировать.

Что касается непосредственно Северной Македонии, то все помнят, как мы с ними в прошлом матче начали первый тайм. Было очень тяжело. То же самое и с Мальтой. Если ты не забиваешь быстрый мяч, не забиваешь в первом тайме, то с течением времени играть становится все труднее. Но нам нужны эти очки. Нам вообще нужны девять очков, если мы хотим говорить о выходе на чемпионат Европы.

– Удивили ли вас македонцы в том первом тайме?

– Я думаю, что они немного удивили сами себя. У них были опасения перед Украиной. Но когда забили те мячи, стало видно, что с каждым действием они становятся все увереннее. Они не вышли на поле такими уверенными, какими стали с течением времени в той встрече.

– У нас есть две очень серьезные потери на эти два ближайших матча – Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко. Насколько это большая потеря, и как ее компенсировать?

– Это очень серьезная потеря. Андрей – капитан команды, а Виктор последний год играет на очень высоком уровне. Я не хочу их с кем-то сравнивать или прогнозировать, кто может сыграть вместо них. Просто скажу – это большая потеря, и все", – цитирует Сидорчука официальный сайт УАФ.

Напомним, дуэль между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге. Начало встречи в 16:00.

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