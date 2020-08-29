Вест Хэм принимал Брэнтфорд в рамках подготовки к новому сезону АПЛ.

Товарищеский матч

Вест Хэм – Брентфорд – 2:1

Голы: Ярмоленко, 6, Соучек, 61 – Форс, 32

Ярмоленко забил первый мяч сезона за Вест Хэм

Вест Хэм сразу дал понять сопернику, кто хозяин матча, а помог в этом "молотобойцам" Андрей Ярмоленко. Хавбек сборной Украины точно реализовал выход один на один. Однако еще до перерыва гости сравняли счет.

Во втором тайме класс лондонцев сказался на игре, уже без участия Ярмолы игроки ВХ организовали победный гол в поединке.

Напомним, новый сезон АПЛ начнется уже 12 сентября. По итогам прошлогоднего розыгрыша Вест Хэм финишировал на 16-й строчке.

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