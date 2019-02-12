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Ярмоленко: Футболисты должны быть готовы к тому, что могут получить травму

12 февраля 00:31 138 Читати українською
Ярмоленко: Футболисты должны быть готовы к тому, что могут получить травму
Андрей Ярмоленко / фото из соцсетей

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о реабилитации после травмы.

"Я получил много положительных сообщений от фанов Вест Хама. Мне это действительно помогает. Наши болельщики очень страстные, и футболисты команды очень ценят это.

Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезоне

Когда я прихожу на матчи, то вижу поддержку трибун. Я не могу дождаться, чтобы вернуться и снова почувствовать эти эмоции.

"I love this game", – Ярмоленко вместе с Эвра "зажег" в тренажерном зале

Нужно понимать, что с футболистами иногда случаются травмы. Вы должны быть готовы к этому. Теперь я концентрируюсь только на своем восстановлении, потому что хочу скорее вернуться", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.

Теги
Англия Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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