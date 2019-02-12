Ярмоленко: Футболисты должны быть готовы к тому, что могут получить травму

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о реабилитации после травмы.

"Я получил много положительных сообщений от фанов Вест Хама. Мне это действительно помогает. Наши болельщики очень страстные, и футболисты команды очень ценят это.

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Когда я прихожу на матчи, то вижу поддержку трибун. Я не могу дождаться, чтобы вернуться и снова почувствовать эти эмоции.

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Нужно понимать, что с футболистами иногда случаются травмы. Вы должны быть готовы к этому. Теперь я концентрируюсь только на своем восстановлении, потому что хочу скорее вернуться", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.