"Проигрывать всегда неприятно, поэтому на критику после Оболони (вылет из Кубка Украины, – прим.) мы заслужили.

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Но другой дороги, кроме как работать дальше, нет. С Александрией удалось использовать свои моменты. Думаю, сейчас для болельщиков чемпионат достаточно интересный, потому что все теряют очки. Нет такого, как раньше, когда игра в одни ворота и кто-то только отбивается на 0:0. Интересно играть против всех.

Таблица? Очки не считаем. Мы вылетели из еврокубков и Кубка, и никаких отмазок уже нет. Если не выиграем чемпионат, то надо будет закрыть рот и слушать всю ту критику, которую на нас выливают", – сказал Ярмоленко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, накануне Динамо в матче 9-го тура УПЛ одержало победу над Александрией (4:2) и поднялось на 5-ю строчку турнирной таблицы. Киевляне набрали 15 очков и отстают от лидера – Шахтера – на 3 балла (имея 3 игры в запасе).

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