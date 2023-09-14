"Сначала болельщики писали мне: "Отдай этот номер, ты его не достоин". Много негатива было. Я всю жизнь играл под 22-м номером, но Динамо, 7-й номер – это была такая мечта. Хотелось, а оправдал я его или нет, это только я могу себе сказать.

"Для меня каждый гол – важен": Ярмоленко признался, какой мяч был самым памятным в его карьере

Это от души было. Я подошел сам к Ярмоленко и сказал: "Значит, так и должно было быть". Мне говорили, что он классный мужик, а сейчас я убедился в этом. Очень большое уважение к этому футболисту. Он пришел и говорит: "Мне все равно". Я сказал: "Да нет, забирай. Я возьму себе 22-й номер, под ним у меня больше всего шло в Заре. Может, нужно номер сменить".

Ярмоленко потом еще три дня подходил ко мне и спрашивал: "Точно меняешь номер?" Говорил, что готов играть под другим номером, но я сказал: "забирай, все нормально". И я совсем не жалею, что сменил номер. Тогда болельщики начали писать: "Спасибо", – рассказал Кабаев в интервью Tribuna.

"Новий Шапаренко" для чужих – що чекає чемпіона світу, від якого відмовився Луческу?