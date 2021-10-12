Ярмоленко еще на шаг приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины
23:21 - Читати українською
Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко уверенно шагает к своему рекорду.
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Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко открыл счет в матче квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
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Для 31-летнего футболиста это уже 44-й мяч за национальную команду в истории. Напомним, абсолютным рекордсменом по голам в футболке "сине-желтых" остается легенда украинского футбола Андрей Шевченко, у которого 48 мячей.
Стоит отметить, что Ярмоленко забил в 6-м подряд матче на Арене Львов.
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