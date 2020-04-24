Ярмоленко докажет, что он нужен Вест Хэму, – Шаблий

Футбольный агент Вадим Шаблий развеял слухи о возможном уходе Андрея Ярмоленко из Вест Хэма.

"Не знаю, откуда берутся все эти новости, но мы, общаясь с клубом, ни разу не поднимали эту тему. И Андрею никто об этом не говорил. Сейчас он уже полностью здоров и, будучи максимально мотивированным, готовится к возобновлению чемпионата Англии.

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Думаю, Ярмоленко докажет и новому тренеру, и всем остальным, что он нужен Вест Хэму. Для сборной Украины, уверен, это тоже очень важно", – отметил Шаблий в комментарии Команда 1.

Напомним, украинец покинул Динамо в 2017 году, перейдя в Боруссию Д, но провел в Германии всего год, откуда перебрался в Вест Хэм. В сезоне 2019/20 Андрей сыграл за "молотков" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его контракт действует до лета 2022 года.

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