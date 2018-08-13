Ярмоленко дебютировал в АПЛ – приличные оценки от английских СМИ и комплимент от Клоппа

Атакующий полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в поединке 1 тура против Ливерпуля. Судя по оценкам английских СМИ, украинец выглядел как минимум не хуже своих конкурентов за место в составе.

Украина получила еще одного представителя в АПЛ – Андрей Ярмоленко дебютировал за Вест Хэм в официальном матче. Украинец начал матч против Ливерпуля в запасе, однако появился на поле со скамейки запасных на 67-й минуте поединка вместо Марко Арнаутовича.

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Конечно, все внимание после матча было приковано к Ливерпулю, который легко разгромил соперника, но и игроки Вест Хэма получили свои оценки за поединок.

За отведенные 25 минут на поле Ярмоленко сумел произвести неплохое впечатление на британские СМИ и фанатов Вест Хэма. Украинец постоянно открывался, предлагал себя партнерам по команде, пытался комбинировать и даже подстраховывал в обороне. Словом, выглядел довольно прилично на фоне финалиста Лиги чемпионов. Не забываем о недавней микротравме, которая помешала экс-игроку Боруссии Д подготовиться к сезону на 100%.

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Ярмола получил от Whoscored оценку 6.0 – 5-й результат среди всех атакующих игроков команды Пеллегрини (у Чичарито 5.9, у Арнаутовича 5.7), но украинец провел на поле меньше времени среди всех конкурентов.

Интересно, что наставник Ливерпуля Юрген Клопп отдал должное сопернику после визуально легкой победы. "Пеллегрини привел в Вест Хэм хороших игроков. Ярмоленко, Арнаутович, Уилшир, Нобл – это хорошая команда", – заявил Клопп на послематчевой пресс-конференции.

Издание Mirror оценило игру Ярмоленко оценкой 6.0 – это средний балл в команде, который получили примерно половина игроков. Высшую оценку не получил ни один из футболистов Вест Хэма.

Daily Mail также поставил вингеру оценку 6.0 – это лучше, чем у Фелипе Андерсона, Чичарито и Арнаутовича (5.5, 5.0 и 5.0 соответственно). Лучше украинца стал лишь Лукаш Фабиански, который получил балл 7.0. Благодаря польскому голкиперу Вест Хэм ограничился лишь 4-мя пропущенными голами.

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Именно Фабиански стал лучшим дебютантом Вест Хэма из многочисленных новичков, пополнивших лондонский клуб летом. Бальбуена, Андерсон, Фредерикс получили оценку 5.5, Уилшир – 6.

Sky Sports оценил действия Ярмоленко той же "шестеркой" – Фелипе Андерсон и Арнаутович получили 7, остальные атакующие игроки Вест Хэма – от 5 до 6.

А вот 90min поставил украинцу балл 5.0 – такой же, как и конкурентам Ярмоленко.

Можно сделать вывод, что Ярмоленко получает необходимое доверие от наставника Вест Хэма Мануэля Пеллегрини. Вероятно, уже в субботу украинец получит место в стартовом составе на матч 2 тура АПЛ против Борнмута, ведь за половину тайма выглядел не хуже своих конкурентов за место в составе.

Именно эта игра может продемонстрировать уровень и потенциал Вест Хэма, ведь нынешний Ливерпуль явно на голову сильнее обновленной команды "молотобойцев".