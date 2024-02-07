"Мы постоянно с ним на связи, каждые три-четыре дня созваниваемся. Когда у него игра, обсуждаем ее, когда у нас даже на сборах, то он смотрит, следит. Конечно, переживает за игру, за результат. Мы обсуждаем футбольные темы.

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Это для нас, для футбольного клуба была большая потеря. Когда уходит человек, который отдал 10 лет клубу, капитан команды... Конечно, нужно время, чтобы его заменить. Это было неожиданно, но это жизнь, такое случается. Никто не знает, где будет через полгода или даже месяц. Каждый выбирает для себя, где лучше", – рассказал Ярмоленко в эфире на YouTube-канале ВДИНАМО.

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