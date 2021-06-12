"Не вижу никаких проблем с состоянием Андрея Ярмоленко. Товарищеские матчи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром показали, что он в хорошей форме, соскучился по игре. Конечно, у него было мало игровой практики в Англии, травма.

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Наверное, психологически он чувствовал себя не на сто процентов. Но сейчас Ярмоленко приехал домой, готовился в сборной с хорошим настроением. Уверен, с физикой тоже не должно быть проблем. Андрей на Евро будет рвать и метать, потому что соскучился по футболу", – отметил Шацких в интервью meta-ratings.

К слову, Ярмоленко провел 24 матча во всех турнирах в составе Вест Хэма в сезоне 2020/21, отметившись 3 голами и 5 ассистами.

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