Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко имеет хорошие шансы помочь "сине-желтым" в матчах квалификации Евро-2024 против Англии и Италии.

Ярмоленко уже сегодня может вернуться в общую группу сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.

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До этого звездный ветеран занимался в щадящем режиме, чтобы проследить, как будет чувствовать себя поврежденное колено Андрея после восстановления. Отметим, что Ярмоленко после возвращения в Динамо сыграл в 5 матчах, забив 3 гола.

К слову, матчи против Англии и Италии запланированы на 9 и 12 сентября соответственно. Сейчас "сине-желтые" занимают второе место в группе, набрав 6 очков после 3 туров. У Италии 3 пункта при всего 2 сыгранных поединках.

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