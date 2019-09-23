Ярмоленко безжалостный при двух условиях: украинец поразил английские СМИ, забив МЮ – интересное открытие в его игре

Андрей Ярмоленко провел классный поединок за Вест Хэм против Манчестер Юнайтед, отметившись красивым голом. Английские СМИ отметили мастерство украинского вингера.

Independent: Ярмоленко начинает демонстрировать свой класс

"Мало кто сомневается в таланте Андрея Ярмоленко. Этот игрок становится просто безжалостным, если ему дать время и пространство. При таких условиях украинец создает блестящие моменты. Так было в матче против Манчестер Юнайтед, когда Ярмоленко открылся под передачу Фелипе Андерсона и отлично пробил в дальний угол.

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Ранее Ярмоленко не всегда демонстрировал свои возможности, когда это было нужно команде. Он боролся с собственной нестабильностью, а также страдал от травм. А это провоцировало существенное снижение производительности и невозможность регулярно выступать на высоком уровне.

На фото: тепловая карта перемещений Ярмоленко

Однако в начале нынешнего сезона Ярмоленко показывает многообещающий футбол. Сначала украинец забил Норвичу, а затем отличился в воротах Манчестер Юнайтед, проведя за шесть стартовых туров АПЛ ровно столько же голов, сколько за весь прошлый сезон, искаженный тяжелой травмой.

Ярмоленко отметился красивым голом в ворота Манчестер Юнайтед

Он играет с хорошим настроением, уверенно обыгрывая соперников на правом фланге, стреляя из своей смертельной левой ноги. Если Андрей продолжит в том же духе, то будет важным игроком для Вест Хэма в текущей кампании", –анализирует игру нашего вингера журналист Калум Райс-Койтс.

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Ярмоленко получил второй самый высокий балл в команде (8) после капитана Вест Хэма Марка Нобла (9). Столько же поставили польскому голкиперу Лукашу Фабински, который уверенно действовал на последнем рубеже, а также автору шедеврального выстрела со штрафного Ааарону Крессвелу.

Обозреватель авторитетного ресурса Фредерик Клейтон отмечает индивидуальное мастерство воспитанника Динамо во время забитого гола: "Андрей Ярмоленко фактически двумя прикосновениями разобрался с обороной Манчестер Юнайтед. Сначала украинец выполнил красивый маневр за спиной Янга, а затем ему хватило одного касания, чтобы ускользнуть из-под опеки пассивного Магуайра. Давид Де Хеа оказался последней жертвой украинца в этой атаке".

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"Вест Хэм больше не ищет спасения в лице травматического Джека Уилшера, который начал матч на скамейке запасных. Сейчас команда Мануэля Пеллегрини может положиться на сообразительность и находчивость в бутсах Андерсона с Ярмоленко. Оба проводят свой второй сезон в АПЛ, что сильно сказывается на их футболе.

"После элегантного паса бразильца Ярмоленко нужно было удобно овладеть сферой и мгновенно пробить, и он справился с обеими задачами. Украинец сместился в центр, выведя из равновесия Магуайра, а вторым касанием забил", – пишет Иан Лейдимен, который называет украинца вторым лучшим игроком матча вместе с Фабиански. Оба получили оценку 7.5, тогда как MVP встречи Марк Нобл заслужил твердую восьмерку.

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Популярный статистически-аналитический ресурс оценил 88 минут игры Ярмоленко самым высоким баллом в команде – 8. Правда, столько же получил Андерсон, которій ассистировал украинцу, неутомимый капитан "молотобойцев" Марк Нобл и молодой хавбек Деклан Райс. К слову, последний за первые 45 минут матча выдал просто сумасшедшие 100% точности передач.

Один из экспертов издания Крис Смит похвалил Ярмоленко за разумный футбол: "Отличный контроль и завершение, чтобы открыть счет в матче. Он был одним из немногих игроков на поле, который демонстрировал футбольный интеллект и хорошее движение без мяча. Вест Хэм выглядит намного лучше командой, когда Ярмоленко выходит на поле".

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