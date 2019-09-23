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Ярмоленко безжалостный при двух условиях: украинец поразил английские СМИ, забив МЮ – интересное открытие в его игре

15:41 570 Читати українською
Ярмоленко безжалостный при двух условиях: украинец поразил английские СМИ, забив МЮ – интересное открытие в его игре
Ярмоленко поразил британские СМИ

Андрей Ярмоленко провел классный поединок за Вест Хэм против Манчестер Юнайтед, отметившись красивым голом. Английские СМИ отметили мастерство украинского вингера.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

Independent: Ярмоленко начинает демонстрировать свой класс

"Мало кто сомневается в таланте Андрея Ярмоленко. Этот игрок становится просто безжалостным, если ему дать время и пространство. При таких условиях украинец создает блестящие моменты. Так было в матче против Манчестер Юнайтед, когда Ярмоленко открылся под передачу Фелипе Андерсона и отлично пробил в дальний угол.

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Ранее Ярмоленко не всегда демонстрировал свои возможности, когда это было нужно команде. Он боролся с собственной нестабильностью, а также страдал от травм. А это провоцировало существенное снижение производительности и невозможность регулярно выступать на высоком уровне.

На фото: тепловая карта перемещений Ярмоленко

Однако в начале нынешнего сезона Ярмоленко показывает многообещающий футбол. Сначала украинец забил Норвичу, а затем отличился в воротах Манчестер Юнайтед, проведя за шесть стартовых туров АПЛ ровно столько же голов, сколько за весь прошлый сезон, искаженный тяжелой травмой.

Ярмоленко отметился красивым голом в ворота Манчестер Юнайтед

Он играет с хорошим настроением, уверенно обыгрывая соперников на правом фланге, стреляя из своей смертельной левой ноги. Если Андрей продолжит в том же духе, то будет важным игроком для Вест Хэма в текущей кампании", –анализирует игру нашего вингера журналист Калум Райс-Койтс.

Sky Sports: Ярмоленко и Крессвел утопили посредственный МЮ

Ярмоленко получил второй самый высокий балл в команде (8) после капитана Вест Хэма Марка Нобла (9). Столько же поставили польскому голкиперу Лукашу Фабински, который уверенно действовал на последнем рубеже, а также автору шедеврального выстрела со штрафного Ааарону Крессвелу.

Обозреватель авторитетного ресурса Фредерик Клейтон отмечает индивидуальное мастерство воспитанника Динамо во время забитого гола: "Андрей Ярмоленко фактически двумя прикосновениями разобрался с обороной Манчестер Юнайтед. Сначала украинец выполнил красивый маневр за спиной Янга, а затем ему хватило одного касания, чтобы ускользнуть из-под опеки пассивного Магуайра. Давид Де Хеа оказался последней жертвой украинца в этой атаке".

Daily Mail: Ярмоленко вывел из равновесия Магуайра

"Вест Хэм больше не ищет спасения в лице травматического Джека Уилшера, который начал матч на скамейке запасных. Сейчас команда Мануэля Пеллегрини может положиться на сообразительность и находчивость в бутсах Андерсона с Ярмоленко. Оба проводят свой второй сезон в АПЛ, что сильно сказывается на их футболе.

"После элегантного паса бразильца Ярмоленко нужно было удобно овладеть сферой и мгновенно пробить, и он справился с обеими задачами. Украинец сместился в центр, выведя из равновесия Магуайра, а вторым касанием забил", – пишет Иан Лейдимен, который называет украинца вторым лучшим игроком матча вместе с Фабиански. Оба получили оценку 7.5, тогда как MVP встречи Марк Нобл заслужил твердую восьмерку.

Squawka: Вест Хэм выглядит лучшей командой, когда играет Ярмоленко

Популярный статистически-аналитический ресурс оценил 88 минут игры Ярмоленко самым высоким баллом в команде – 8. Правда, столько же получил Андерсон, которій ассистировал украинцу, неутомимый капитан "молотобойцев" Марк Нобл и молодой хавбек Деклан Райс. К слову, последний за первые 45 минут матча выдал просто сумасшедшие 100% точности передач.

Один из экспертов издания Крис Смит похвалил Ярмоленко за разумный футбол: "Отличный контроль и завершение, чтобы открыть счет в матче. Он был одним из немногих игроков на поле, который демонстрировал футбольный интеллект и хорошее движение без мяча. Вест Хэм выглядит намного лучше командой, когда Ярмоленко выходит на поле".

Ярмоленко в матче Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: видео всех действий украинца

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