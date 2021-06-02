Ярмоленко аргументировал свою безграничную мотивацию на ближайшие матчи сборной Украины перед Евро-2020
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко настроен не жалеть Северную Ирландию.
"Я соскучился по игре. Была травма, долго не играл. Для футболиста одно дело тренироваться, другая играть. Поэтому мне нужна игровая практика, мне нужно набирать форму.
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Думаю, из ближайших матчей будет хорошая информация для тренерского штаба, посмотреть в каком я состоянии, готов ли играть на Евро. У меня есть безграничная мотивация сыграть эти два спарринга, поскольку я хочу доказать в первую очередь себе, что я готов, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь. То же самое хочу доказать Андрею Николаевичу. Я мотивирован как никогда", – сказал Ярмоленко на пресс-конференции.
Напомним, сборная Украины встретится с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня), после чего "сине-желтые" отправятся на Евро-2022, который стартует 11 июня.
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