"Я соскучился по игре. Была травма, долго не играл. Для футболиста одно дело тренироваться, другая играть. Поэтому мне нужна игровая практика, мне нужно набирать форму.

Украина – Северная Ирландия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Думаю, из ближайших матчей будет хорошая информация для тренерского штаба, посмотреть в каком я состоянии, готов ли играть на Евро. У меня есть безграничная мотивация сыграть эти два спарринга, поскольку я хочу доказать в первую очередь себе, что я готов, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь. То же самое хочу доказать Андрею Николаевичу. Я мотивирован как никогда", – сказал Ярмоленко на пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины встретится с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня), после чего "сине-желтые" отправятся на Евро-2022, который стартует 11 июня.

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