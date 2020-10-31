Как известно, сегодня, 31 октября, состоится бой украинского боксера Александра Усика с британцем Дереком Чисорой.

Ярмоленко подарил Усику футболку Вест Хэма

Слова поддержки нашем бойцу выразил полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко. Видеообращение футболиста выложил официальный Твиттер лондонской команды.

"Александр, добро пожаловать в Лондон (поединок пройдет на Wembley Arena в Лондоне – прим.). Все украинцы будут поддерживать тебя. Вперед и удачи", – сказал Ярмоленко. Усик в свою очередь ответил: "Привет Андрей! Большое спасибо. Хорошей тебе игры в субботу (Вест Хэм на выезде встретится с Ливерпулем – прим.). Вперед, "молоты".

Напомним, ранее Ярмоленко подарил Усику именную футболку Вест Хэма.

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