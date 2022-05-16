"На протяжении последних сезонов мы были успешными, но это не только благодаря выступлениям на поле. В раздевалке тоже все было замечательно, потому что всегда находились лидеры, не только я. Сейчас нужно будет искать новых.

Ярмоленко подтвердил свое прощание с Вест Хэмом

Уже известно, что клуб точно покинет 2-3 игрока. Кто-то идет свободным агентом, кто-то просто хочет сменить команду. К примеру, Андрей Ярмоленко. Насколько я знаю, он не подпишет новый контракт и тоже уйдет. Ярмо – опытный профессионал. Теперь нашим тренерам и менеджерам нужно находить других для следующего сезона", – заявил Нобл на пресс-конференции.

Напомним, Вест Хэм уже гарантировал себе минимум Лигу конференций на следующий сезон, а в текущем дошел до полуфинала ЛЕ.

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