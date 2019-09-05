Ярмоленко – о состоянии дел в Динамо: Должно быть меньше разговоров на камеру

Полузащитник Вест Хэма прокомментировал ситуацию в своей бывшей команде.

"Считаю, я не имею права высказывать свою позицию. Это будет некрасиво по отношению к ребятам. Когда я был в команде – тоже было по-разному: и чемпионат выигрывали, и на четвертом месте заканчивали. Я понимаю, в каком состоянии сейчас находятся ребята. У меня осталась группа в WhatsApp с болельщиками Динамо. Я всегда прошу их поддерживать команду. Сейчас это – самое важное. Считаю, должно быть меньше разговоров на камеру после матчей. Если у болельщиков есть претензии – они могут приехать на базу и пообщаться с игроками.

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Могу ли я что-то посоветовать Цыганкову по поводу перехода в зарубежный клуб? Я не люблю давать кому-то советы. У каждого человека своя жизнь, свои взгляды и свои мысли. Я не знаю, как они договорились с президентом. Лично мне жаловаться не на что. Я всю жизнь мечтал играть в Динамо, и я доволен, что оставил какой-то след в этом большом клубе", – рассказал Ярмоленко в интервью сайту Sport.ua.

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