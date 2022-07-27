"Я провел с командой около пяти дней. Режим двукратных тренировок сейчас всем дается нелегко, и мы это осознаем.

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Знаем, что от нас требуется на сборах, и что первый матч всегда тяжелый для всех после перерыва, но все выкладываются по полной", – сказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе Аль-Айна.

Напомним, капитан сборной Украины решил перебраться в ОАЭ после того, как его контракт с Вест Хэмом завершился. Ярмоленко уже даже успел дебютировать за Аль-Айн в товарищеском матче. Пока без результативных действий.

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