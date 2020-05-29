Ярмоленко – о подготовке к рестарту АПЛ: Последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером Динамо был Газзаев

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко оценил свое физическое состояние за несколько недель до возобновления матчей.

"О рестарте чемпионата узнал из прессы. Только сегодня Вест Хэм провел первую тренировку в полном составе. Пока никто из руководителей клуба не говорил о возобновлении сезона. Ждем официальной информации. Сегодня четвертый раз сдал тест на коронавирус. Сейчас такое время и нужно терпеть. Конечно, не самая приятная процедура, но все с пониманием относятся к этому.

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Рестарт АПЛ 17 июня? Мне очень хочется поскорее вернуться на поле. Я как футболист и спортсмен очень соскучился по этим эмоциями. Надеюсь, что все будет хорошо и мы снова будем радовать всех болельщиков футбола. В Вест Хэме все уверены в том, что мы сыграем первую игру через три недели.

На карантине мы проделали огромный объем работы. Физически чувствую себя очень хорошо. Скажу вам так: последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером Динамо был Валерий Газзаев. Я чувствую себя не только футболистом, но и легкоатлетом", – признался Ярмоленко в комментарии программе Оставайся с Футболом.

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