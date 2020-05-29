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Ярмоленко – о подготовке к рестарту АПЛ: Последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером Динамо был Газзаев

08:26 40 Читати українською
Ярмоленко – о подготовке к рестарту АПЛ: Последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером Динамо был Газзаев
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко оценил свое физическое состояние за несколько недель до возобновления матчей.

"О рестарте чемпионата узнал из прессы. Только сегодня Вест Хэм провел первую тренировку в полном составе. Пока никто из руководителей клуба не говорил о возобновлении сезона. Ждем официальной информации. Сегодня четвертый раз сдал тест на коронавирус. Сейчас такое время и нужно терпеть. Конечно, не самая приятная процедура, но все с пониманием относятся к этому.

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Рестарт АПЛ 17 июня? Мне очень хочется поскорее вернуться на поле. Я как футболист и спортсмен очень соскучился по этим эмоциями. Надеюсь, что все будет хорошо и мы снова будем радовать всех болельщиков футбола. В Вест Хэме все уверены в том, что мы сыграем первую игру через три недели.

На карантине мы проделали огромный объем работы. Физически чувствую себя очень хорошо. Скажу вам так: последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером Динамо был Валерий Газзаев. Я чувствую себя не только футболистом, но и легкоатлетом", – признался Ярмоленко в комментарии программе Оставайся с Футболом.

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Англия Вест Хэм Вест Хэм Валерий Газзаев Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Динамо Киев
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