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Ярмоленко – о победе над Эстонией: Вы видели, куда я ударил? Мяч за стадионом оказался

12:59 28 Читати українською
Ярмоленко – о победе над Эстонией: Вы видели, куда я ударил? Мяч за стадионом оказался
Андрей Ярмоленко / Фото УАФ

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал спарринг против Эстонии (1:0), а также поделился ожиданиями от встречи с Сербией в рамках квалификации к Евро-2020.

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Результат всегда важен, потому что пришел полный стадион не в лучшую погоду. Хотелось в первую очередь порадовать болельщиков результатом и качеством игры.

Спасительный штрафной в исполнеии Безуса в видеообзоре матча Украина – Эстония – 1:0

Мои моменты в первом тайме? Вы видели, куда я ударил? Мяч за стадионом оказался. Есть два дня, чтобы подкорректировать.

Матч с Сербией? Выполнили задание, но будем стараться выполнять план на игру, который даст тренерский штаб. Неоднократно говорил, что когда одеваешь футболку сборной, не может быть товарищеских матчей. Думаю, в этом все убедились в поединке с Эстонией.

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Я был капитаном в спарринге? Приходится, возраст берет свое, уже 30 лет стукнуло. Но у нас капитаны Пятов и Безус", - цитирует Ярмоленко Tribuna.com.

Напомним, сборная Украины 17 ноября встретится с Сербией в рамках квалификации на Евро-2020.

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Гол форварда Динамо в видеообзоре матча Сербия – Люксембург – 3:2
08:55
363
Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Эстония Андрей Пятов Андрей Пятов Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Роман Безус Роман Безус Сербия Сербия
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