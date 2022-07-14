"Хотел перейти в эту команду. Я много читал об этом клубе и счастлив присоединиться к нему. Хочу выучить новый для себя футбол, новую страну и религию. Познакомиться с новыми людьми, с новыми партнерами. Считаю, что всегда нужно изучать что-то новое.

Ярмоленко впервые прокомментировал свой трансфер в команду Реброва

Конечно, я спрашивал у тренера Сергея Реброва об Аль-Айне. Он сказал: "Андрей, здесь все на топ-уровне, тебе понравится". И я сказал, что хочу перейти в эту команду, чтобы играть здесь. Очень рад, что буду снова работать с Ребровым, ведь хорошо знаю этого тренера.

Клубный стадион выглядит невероятно. Надеюсь, мы выиграем много титулов", – рассказал Ярмоленко во время презентации.

Напомним, 32-летний вингер сборной Украины вел переговоры с Динамо, но в итоге оказался в ОАЭ, подписав контракт с Аль-Айном на один сезон.