Ярмоленко – о переходе Коноплянки в Шахтер: Не думаю, что это шаг назад

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал смену клуба Евгением Коноплянкой.

"Обсуждал ли я с Коноплянкой его трансфер в Шахтер? Не особо. Просто поздравил его с переходом в хорошую команду. Это его карьера и ему самому решать, где выступать.

Ярмоленко – о состоянии дел в Динамо: Должно быть меньше разговоров на камеру

Считаю ли этот переход для него шагом назад? Не понимаю, о каком шаге назад может идти речь. Шахтер – отличная команда, регулярно выступающая в Лиге чемпионов и показывающая качественный футбол. Я не считаю, что это шаг назад", – цитирует Ярмоленко Sport.ua.

Напомним, 2-го сентября 2019 года Коноплянка вернулся в УПЛ, где начинал свою карьеру еще в Днепре. Этим летом Евгений не смог договориться о трансфере в Бешикташ. Коно также сватали в Рому и Сампдорию.