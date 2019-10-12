Ярмоленко – о матче с Литвой: Украина добилась того, чего хотела

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал победу над Литвой в матче отбора на Евро-2020.

"Было трудно взломать оборону Литвы. Соперник хорошо оборонялся, а у нас не было много моментов. Хорошо, что удалось забить в первом тайме. Упал груз ответственности.

Украина – Литва – 2:0 – видео голов

Потом играли по счету. Литовцы перекрывали практически все зоны. В первом матче с ними было легче, чем сегодня. Мы знаем, за счет чего играть, стараемся выполнять тренерскую установку.

Понимали, что у нас будут моменты. Главное их реализовывать. Мы добились того, чего хотели. Теперь нужно отдохнуть и готовиться к Португалии", – сказал Ярмоленко.

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