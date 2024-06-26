"Я рад, что смог принять участие в четырех чемпионатах Европы, каждый из которых был по-своему особенным. Это означает, что я делаю все правильно, правильно готовлюсь и продолжаю выступать на высоком уровне. Не останавливаемся и идем дальше.

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Я считаю, что дисциплина бьет класс. Если мы сыграем так, как нам нужно, в защите и атаке, то у нас есть все шансы на победу в матче против Бельгии. Нет нужды говорить о настроении или других моментах, ведь все понимают важность этой игры для нас. Уверен, что нужно играть дисциплинированно в защите. Мы знаем, насколько сильна их атака.

Мы уже анализировали их сегодня и будем продолжать завтра. Готовимся, тренерский штаб указывает на то, как противостоять этой команде. Поэтому будем готовиться и увидим, какой будет результат", – сказал Ярмоленко в интервью для ВЗБІРНА.

К слову, матч Украина – Бельгия состоится сегодня, начало игры в 19:00. Параллельно встретятся два других участника группы E – Словакия и Румыния. Сейчас именно "сине-желтые" замыкают квартет E из-за худшей разницы мячей.

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