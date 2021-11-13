Победить в Лиге чемпионов хоть один раз – это уже большое достижение для любого футболиста. Франсиско Хенто удалось невозможное – войти в историю как обладатель наибольшего количества наивысшего трофея в европейском футболе.

Франсиско "Пако" Хенто 6 раз поднимал над головой кубок европейских чемпионов, впоследствии трансформировавшийся в "ушастый" трофей Лиги чемпионов. Наверняка он останется "королем" турнира навсегда - даже Роналду и Месси не смогли повторить его великое достижение.

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Кубок европейских чемпионов 1955/56

Первый розыгрыш кубка сильнейших команд Европы. Исторический турнир, победа в котором навсегда впишет имя триумфатора в футбольные летописи. 16 команд начинали сразу со стадии плей-офф, победитель определялся в двухматчевом противостоянии.

Со швейцарским Серветтом Реал разобрался на одной ноге – 7:0 по итогу двух матчей. Дуэль с Партизаном была более валидольной – "сливочные" после победы 4:0 умудрились проиграть со счетом 0:3.

Битва с Миланом за выход в финал была вершиной футбольных баталий. Победа в первом матче 4:2 снова ничего не гарантировала. На "Джузеппе Меаца" Милан забивает два гола с пенальти, а Реал ответил голом Иглесиаса. 5:4 – на финал против Реймса в Париж едут мадридцы.

Битва за первый Кубок европейских чемпионов продемонстрировал необходимость проведения турнира. Уже на 10-й минуте Реймс ведет 2:0, на 14-й минуте Ди Стефано сокращает отставание, а еще до перерыва Риаль восстанавливает статус-кво. Реймс во втором тайме снова вырвется вперед, но устоять перед Реалом невозможно – Маркитос и Риаль дарят команде титул первых победителей Кубка европейских чемпионов.

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Кубок европейских чемпионов 1956/57

Выйти на вершину – тяжело, удержаться на ней – еще труднее. Защита титула сильнейшей команды Европы и будущий финал в Мадриде – отличные стимулы для звездного Реала.

Трудности возникли уже в первом раунде – венский Рапид испортил нервы чемпионам, 5:5 по итогам двух матчей заставил команды сыграть третий матч. Реал выводы сделал – уверенная победа 2:0.

Далее по пути Хенто и Ко стояли Ницца и Манчестер Юнайтед. Реалу удалось преодолеть эти препятствия и завоевать право сражаться за кубок перед родными трибунами.

На "Сантьяго Бернабеу" у Фиорентины шансов не было – лидеры Реала Хенто и Ди Стефано убили всю надежду "фиалок". Второй раз подряд Пако с Реалом становится лучшим в Европе.

Кубок европейских чемпионов 1957/58

Выиграть Кубок европейских чемпионов трижды подряд казалось невозможной задачей даже для Реала. Но мадридская команда не собиралась отдавать свой королевский титул.

Хенто с партнерами ярко поиздевался над Антверпеном и Севильей – 8:1 и 10:2. Венгерскому Вашашу досталось меньше – всего 4:2. В финале – битва с грозным Миланом, готовым прервать гегемонию Реала.

Первый тайм в Брюсселе оказался напряженным, а второй подарил настоящую голевую феерию. 2:2 – победитель должен определиться в дополнительное время. На 107-й минуте Хенто забивает гол, который станет самым ярким воспоминанием футбольной карьеры. 3:2 – Реал трижды подряд завоевывает Кубок европейских чемпионов и остается единоличным победителем турнира.

Кубок европейских чемпионов 1958/59

Победа в 4-м подряд турнире сильнейших команд Европы кажется невозможной даже для Реала. Благо футбол часто доказывает, что не существует ничего невозможного.

В 1/8 финала Реал спокойно разбирается с Бешикташем, а затем не ощущает сопротивления от Винер Шпорт-Клуба. В полуфинале – мадридское дерби из Атлетико. "Матрацники" были близки к подвигу – 2:2 по сумме двух матчей и еще одна встреча. Фортуна улыбнулась чемпионам – 2:1 в третьем матче и очередной выход в финал.

На "Неккартштадионе" в Штутгарте повтора исторического первого финала не состоялось – Реал "убил" Реймс голом Матеоса уже на 2-й минуте, а на старте второго тайма легендарный Ди Стефано ставит точку в матче. Хенто поднимает над головой кубок европейских чемпионов в четвертый раз подряд!

Кубок европейских чемпионов 1959/60

Пятый розыгрыш турнира. Падения Реала ждут не только соперники, но и вся футбольная Европа. Возможность того, что Реал снова завоюет трофей – вне фантастики.

Но удача на стороне мадридцев. Женесс и Ницца – далеко не те соперники, которые способны остановить звездных чемпионов на пути в финал. В 1/2 команду ждали одвечные враги – Барселона. Но "Эль Класико" интриги не принесло – Реал дважды "вынес" "гранатовых" со счетом 3:1.

Финал у Глазго с немецким Айнтрахтом стал настоящим десертом для любителей футбола. Ди Стефано и Пушкаш оставили в воротах соперника целых 7 "автографов". Пропущенные голы на картину не повлияли – яркие 7:3 в Шотландии дописали историю, которую вряд ли кому-нибудь удастся повторить – Хенто с Реалом 5 раз подряд покорил самую высокую футбольную вершину Европы.

Кубок европейских чемпионов 1965/66

Очередного триумфа в еврокубках Хенто пришлось долго ждать, но он был очень ярким. Разгромы Фейеноорда и Килмарнока стали громкой претензией на победу в турнире.

Андерлехт осилил Реал в первом матче, но в ответном потерпел поражение 2:4. "Короли" возвращаются в финал.

Партизан долго отражал атаки звезд и даже первым открыл счет. Но удержать мечту в руках команде из Белграда не удалось – оборонительная стена дважды падает перед Амансио и Сереной. Хенто триумфально поднимает над головой 6-й кубок европейских чемпионов – он надолго останется на вершине футбольной истории.