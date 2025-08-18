Кривбасс в заключительном матче 3-го тура УПЛ 2025/26 победил Зарю (3:2). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Заря в финальном матче 3-го тура УПЛ принимала Кривбасс. Матч выдался богатым на забитые мячи.

Кривбасс удержал победу над Зарей в перестрелке с пятью голами – сейвы Кемкина спасли криворожан

Кривбасс открыл счет уже на 9-й минуте, когда Задерака после заброса Твердохлиба пробил мимо вратаря. Вскоре Парако замкнул прострел партнеров и удвоил преимущество гостей. В конце первого тайма Будковский после комбинации с Юрчецом сократил отставание.

После перерыва Задерака воспользовался отскоком от голкипера и добил мяч в сетку. Последнее слово осталось за Будковским, который головой реализовал подачу с углового – 3:2.

