Все больше футболистов приобщается к помощи нашим защитникам.

Экс-игрок Зенита Ярослав Ракицкий, который с началом полномасштабной войны расторг контракт с питерским клубом и покинул Россию, помогает ВСУ. О передаче им дронов для украинской армии сообщил еще один бывший футболист Александр Алиев.

"Буду неделю пить": Алиев признался, как будет праздновать победу Украины

"Ярик, спасибо за подгон", – написал экс-полузащитник Динамо на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны в Украине уроженец российского Хабаровска Алиев ушел в тероборону Киева, а затем вступил в ряды ВСУ.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?