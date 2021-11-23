В главном клубном турнире Европы Яри Литманен провел более полусотни матчей и забил почти три десятка голов. Треть своих результативных ударов нападающий Аякса оформил в сезоне 1995/1996, когда завоевал титул лучшего бомбардира ЛЧ и установил новый рекорд результативности.

Яри ​​родился в максимально футбольной семье. Его отец Олави был ведущим футболистом Рейпаса – клуба, представлявшего финский город Лахти. В начале 70-х Олави Литманен даже провел несколько матчей за национальную сборную Финляндии (в 1972-м он противостоял сборной СССР в товарищеском матче, завершившемся со счетом 1:1 – голом отличился Олег Блохин). Лииса, жена Олави, тоже была футболисткой и выступала за женскую команду Рейпаса.

Неудивительно, что с детства их сын Яри видел себя исключительно в спорте. В определенный момент парню пришлось выбирать – между культовым в семье футболом и культовым в стране хоккеем. Яри ​​сделал выбор в пользу игры с мячом.

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Уже в 16 лет юноша дебютировал во взрослом футболе в составе родного для всех Литманенов Рейпаса. В 1991 году Яри перебрался в ХИК, одну из лучших команд Финляндии. Без времени на адаптацию Литманен-младший сразу взялся забивать – пять голов в первых четырех турах. В общей сложности Литманен отметился 16 точными ударами и финишировал пятым в списке голеадоров лиги (пятым завершил сезон и его ХИК).

Литманен в составе ХИК / фото из архива

В следующем году будущая звезда финского футбола сменила прописку – в составе МюПа, дебютанта элитного дивизиона, Литманен завоевал первый трофей в карьере – Кубок Финляндии (вместе с Сами Хююпия, будущей легендой Ливерпуля). Вскоре Яри перебрался за границу и подписал контракт с Аяксом. Его ждала особая эра в Амстердаме.

Говорят, сначала наставник Аякса Луи ван Гал был совершенно не доволен новичком, однако вскоре финский форвард станет любимцем главного тренера. Первоочередная роль Яри в Амстердаме – подмена звездного Денниса Бергкампа, подписавшего контракт с Интером. Впрочем, Литманен не сразу схватился за свой шанс.

По-настоящему финн засиял в своем втором сезоне в Нидерландах, когда забил 26 голов в 30 матчах Эредивизи (столько же выбил Бергкамп сезоном раньше). В дальнейшем Литманен удерживал высокую планку и помог Аяксу стать сильнейшей командой Европы в 1995-м (а еще получил статус первого финна-победителя ЛЧ).

Литманен в Аяксе / фото Аякс

6 голов Яри в 11 поединках позволили амстердамцам пробиться в финал Лиги чемпионов и победить Милан 1:0 (Патрик Клюйверт, автор победного взятия ворот, заменил как раз истощенного Яри). На групповом этапе Литти забил 4 мяча, а затем оформил дубль в полуфинальном сражении с Баварией. Вдобавок нападающий Аякса финишировал третьим в голосовании за "Золотой мяч".

Однако в индивидуальном плане следующий сезон 1995/1996 оказался еще лучше для финского Короля. Симпатичный Аякс снова вышел в финал ЛЧ, но потерпел неудачу.

В чемпионате Литманен играл и забивал менее умело – 14 голов в 26 матчах. Что касается Лиги чемпионов, то здесь Яри забил 9 раз в 10 поединках и стал лучшим бомбардиром турнира.

После тяжелой победы над Реалом в первом туре (единственный мяч записал в актив Марк Овермарс), амстердамцы уехали в Будапешт. До 57-й минуты команды не могли забить, пока счет не открыл Литманен. До завершения поединка финн отличился еще дважды, а гости торжествовали 5:1.

В следующий раз Литманен забил в двух заключительных матчах группового этапа. В пятом туре Аякс победил Реал (2:0) на "Сантьяго Бернабеу", а первый мяч записал в актив как раз финский нападающий после скрытого паса Финиди Джорджа. Через две недели снова пострадал "любимый" Ференцварош – 4:0 с дублем Литманена.

Свое голевое наследие финский Король улучшил в полуфинальном ответном матче с сенсационным Панатинаикосом. В родных стенах Литманен не забил, а хозяева неожиданно проиграли 0:1. Уже на 4-й минуте греческой встречи Литманен открыл счет и позволил Аяксу частично выдохнуть – счет по сумме двух матчей равен.

Он сохранялся до 77-й минуты, пока маэстро штрафной площадки не получил слишком много пространства и оформил дубль. Через несколько минут Нордин Воутер установил окончательный счет 3:0. Амстердам в финале!

Решающая встреча с Ювентусом оказалась особенно драматичной. В первом тайме на гол Фабрицио Раванелли нидерландцы ответили точным ударом Литманена – девятый гол и новый рекорд результативности за сезон (он будет побит через два года Алессандро Дель Пьеро).

Развязка римского финала случилась в серии пенальти. Литманен свой удар реализовал, но его Аякс проиграл и не сумел защитить звание сильнейшей команды континента.

У нас не было нескольких штатных пенальтистов. Вообще едва набралось достаточно исполнителей на эту серию 11-метровых. Бить с "точки" – тоже нужно уметь. Игроки Ювентуса в этом плане сохраняли показательное хладнокровие, – объяснял затем Литманен.

Яри Литманен и Жерар Улье / фото Ливерпуль

Три года спустя Литти воссоединится с ван Галом в Барселоне, но не станет там своим. Следующая статусная команда Яри также окажется совсем "не его" – период в Ливерпуле окажется продолжением неудачных выступлений в Каталонии на фоне постоянных травм. Литманен неоднократно будет менять команды, много путешествовать (Германия, Швеция, Англия) и будет играть до 40 лет. Однако больше нигде не почувствует себя так комфортно и уютно, как в Амстердаме.