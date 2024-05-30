Брюгге не рассчитывает на 28-летнего нападающего сборной Украины, утверждает Voetbal Nieuw.

Яремчук на прощание получил жесткий приговор от испанцев – фанаты и пресса больше не хотят трансферов уровня украинца

Летом 2022-го бельгийский гранд заплатил Бенфике за Яремчука 17 млн евро, что до сих пор является рекордным приобретением в истории клуба. Впрочем, первый сезон форварда получился неудачным, а на второй его отдали в аренду Валенсии. Роману не удалось убедить "летучих мышей" в необходимости выкупа.

Яремчук находится в списке игроков, от которых Брюгге хочет как можно скорее избавиться. Чемпионы Бельгии уже ведут переговоры с Трабзонспором. Пока неизвестно – речь идет о новой аренде или полноценной продаже украинца, которого Transfermarkt оценивает всего в 4 млн евро.

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