Алавес принимает Валенсию в 4-м туре Ла Лиги. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Алавес – Валенсия стартует в 19.30 по киевскому времени. "Летучие мыши" в первых трех турах чемпионата Испании набрали 6 баллов, Алавес имеет 3 очка. Роман Яремчук, перешедший в Валенсию в последний день трансферного окна на правах аренды из Брюгге, попал в заявку на игру. Форвард сборной Украины начнет в запасе.

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Где смотреть матч Алавес – Валенсия? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Следить за основными событиями встречи можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Алавес:

Валенсия: