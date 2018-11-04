Яремчук жалеет о своих словах "Динамо убило во мне футболиста"

По мнению Романа Яремчука, его критика киевского Динамо была слишком эмоциональной.

"Из Киева в Бельгию я приехал с неуверенностью. Мне понравилось, что в Бельгии никто меня не знал. Можно с чистого листа строить свою жизнь, свою карьеру.

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"Динамо убило во мне футболиста", – это было больше эмоциональное высказывание. То интервью я дал сразу после того, как приехал в Бельгию, после тяжелого периода в Украине. На самом деле, Динамо во многом мне помогло. Я не имею права жаловаться. Жалею, что сказал. На тот момент я так себя чувствовал, сейчас – по-другому.

Дело в том, что я играл "не так, как должен играть игрок Динамо", или как там говорили... Так получилось, что в Киеве я провел не лучшие матчи, а в Динамо сыграл неудачно игру – садись на "баночку", подумай. Сидишь, думаешь и сам себя морально убиваешь", – сказал Яремчук в эфире телеканала "Футбол 1".

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