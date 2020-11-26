Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Галатасарай намерен усилить атакующее звено Романом Яремчуком, на трансфере настаивает наставник турецкой команды Фатих Терим, сообщает A Spor.

"Не знаем, как это отразится на футболистах": Де Декер описал состояние Яремчука после возвращения из сборной Украины

Руководство Галатасарая обратилось к Кристофу Энроте, обладающим хорошими связями в чемпионате Бельгии, чтобы помочь подписанию 24-летнего украинца. Летом Роман сам заявлял, что хотел бы сменить команду, но Гент не отпустил своего основного форварда.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 10 матчей, в которых отметился 7-ю голами и двумя ассистами.

Вербіч у Динамо: продати не можна залишити