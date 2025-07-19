Товарищеский матч

Бреда – Олимпиакос – 2:3

Голы: Махмутович, 80, 90 – Яремчук, 6, Пневмонидис, 10, Лиацикурас, 38

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В своем первом спарринге на летних сборах Олимпиакос Романа Яремчука встречался с нидерландской Бредой. Украинский форвард вышел на поле в стартовом составе. Яремчук уже на 6-й минуте открыл счет в матче, воспользовавшись удачным отскоком мяча, украинец пробил мимо кипера Бреды.

Уже через несколько минут Олимпиакос забил второй гол усилиями Пневмонидиса, а под конец первого тайма "красно белые" отличились в третий раз. Впрочем, концовка матча оказалась неприятной для греков. Бреда забила два гола в последние десять минут встречи, а в компенсированное время Олимпиакос еще и остался в меньшинстве из-за удаления своего игрока. Тем не менее в итоге, игра завершилась минимальной победой чемпиона Греции.

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