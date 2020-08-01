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Яремчук забил за Гент во втором матче подряд – видео гола украинца

14:38 - Читати українською
Яремчук забил за Гент во втором матче подряд – видео гола украинца
Роман Яремчук / фото: Гент

Бельгийский Гент в товарищеском матче уступил землякам из Зюлте-Варегем. Отчет об игре читайте на "Футбол24".

Товарищеский матч

Зюлте-Варегем – Гент – 2:1

Голы: Берахино, 1, Воссен, 6 – Яремчук, 53

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Устартовому составе "буйволов" появились на поле все три украинца. Игорь Пластун сыграл все 90 минут, а Роман Безус и Роман Яремчук были заменены во втором тайме.

Гент очень несобранно начал игру и уже на 6-й минуте уступал в два мяча. Сократить отставание удалось лишь в начале второй половни – это Роман Яремчук ударом головой замкнул подачу с левого фланга. Как выяснилось позже, это был последний гол в отчетной встрече.

Добавим, что Яремчук забил во втором матче подряд после восстановления от травмы. В предыдущее поединке форвард сборной Украины оформил дубль в ворота Метца.

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Украинцы за рубежом Гент Гент Бельгия Видеоновости Роман Роман Яремчук
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