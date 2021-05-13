Бельгия. Группа 2, 3 тур

Гент – Остенде – 2:1

Голы: Яремчук, 14, Годо, 59 – Хюльсагер, 62

Гент до отчетного тура оставался единственной командой плей-офф за попадание в Лигу конференций, которая не знала вкуса побед после разделения на группы. Исправлять эту ситуацию хозяева взялись оперативно. Уже на 14-й минуте Роман Яремчук классно открылся за спины защитникам и мощным выстрелом прошил голкипера.

Яремчук отличился пушечным голом за Гент в Лиге Жупиле

Нечто подобное случилось и в начале второго тайма. Все та же 14-я минута, и Остенде капитулирует во второй раз – Годо замкнул навес с правого фланга. Правда, на этот раз гости довольно быстро нашли контраргумент, спустя три минуты отыграв один мяч. Голкипер отбил мяч перед собой, и никто не помешал Хюсагеру добить с линии вратарской.

Как оказалось, тот гол стал последним в этом матче. Два подряд поражения сделали лидерство Остенде не столь убедительным. Гент совершил прыжок с последнего места квартета на второе, отставая от первого всего на один зачетный пункт.

Стоит заметить, что впервые за долгое время на поле одновременно находилось украинское трио. Романы Безус и Яремчук сыграли все 90 минут, а Игорь Пластун вышел на замену в конце игры. Для защитника это первое появление в составе за три последних месяца. Причиной отсутствия была травма.

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