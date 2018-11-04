Яремчук оформил дубль за Гент в ворота Кортрейка

В матче 14 тура чемпионата Бельгии Гент – Кортрейк украинец Роман Яремчук отметился двумя голами.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил дважды в ворота Кортрейка в поединке 14 тура. На 56-й минуте украинец ударом головой переправил мяч в нижний угол ворот Кортрейка и сравнял счет в матче.

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Этот гол стал уже 4-м для 22-летнего Яремчука в чемпионате 2018/19. Еще один мяч украинец забил в Лиге Европы.

А под занавес поединка Яремчук отличился еще раз – снова ударом головой.

Перед этим поединком Гент делил 5-6 места в турнирной таблице. В октябре клуб сменил главного тренера.