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Яремчук оформил дубль за Гент в ворота Кортрейка

3 ноября 22:56 93 Читати українською
Яремчук оформил дубль за Гент в ворота Кортрейка
Роман Яремчук (слева) забил два гола / фото: ФК Гент

В матче 14 тура чемпионата Бельгии Гент – Кортрейк украинец Роман Яремчук отметился двумя голами.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил дважды в ворота Кортрейка в поединке 14 тура. На 56-й минуте украинец ударом головой переправил мяч в нижний угол ворот Кортрейка и сравнял счет в матче.

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Этот гол стал уже 4-м для 22-летнего Яремчука в чемпионате 2018/19. Еще один мяч украинец забил в Лиге Европы.

А под занавес поединка Яремчук отличился еще раз – снова ударом головой.

Перед этим поединком Гент делил 5-6 места в турнирной таблице. В октябре клуб сменил главного тренера.

Теги
Главное Украинцы за рубежом Видеоновости Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Кортрейк Кортрейк
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