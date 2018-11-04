Яремчук оформил дубль за Гент в ворота Кортрейка

Бельгия — 00:00 13
-
Яремчук дублем принес Генту победу над Кортрейком, Генк Малиновского сыграл вничью с Брюгге
-
Зозуля признан самым ценным игроком Альбасете сезона 2017/18Испания — 3 нояб 44
-
Вест Хэм впервые победил в матче АПЛ без Ярмоленко в стартовом составеАнглия — 3 нояб 37
-
Шахтер – Динамо: катастрофа последних минут, фиаско 2-х легионеров, давно невиданное КЛАССическое, или Замены решают всеУкраина — 3 нояб 4410
-
Шахтер – Динамо: Коваленко невероятным голом принес "горнякам" победуУкраина — 3 нояб 759
Все новости