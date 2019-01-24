Яремчук забил гол за Гент в матче Кубка Бельгии, Пластун получил красную карточку

В первом поединке 1/2 финала Кубка Бельгии Гент и Остенде разошлись миром. Роман Яремчук отметился забитым мячом.

Кубок Бельгии, 1/2 финала. Первый матч

Гент – Остенде – 2:2

Голы: Яремчук, 23, Бронн, 76 – Де Суттер, 25, Де Бок, 78

Удаления: Пластун, 28, Ростед, 54 – Нкака, 59

В горячем первом полуфинале Кубка Бельгии с тремя удалениями Гент и Остенде не смогли определить сильнейшего. Счет на 23-й минуте открыл Роман Яремчук, точно пробив головой. Однако уже через несколько минут Гент не только пропустил, но и остался в меньшинстве – Игорь Пластун получил прямую красную карточку.

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В концовке поединка команды снова обменялись голами, установив таким образом окончательный результат – 2:2.

Ответный матч пройдет 30 января. К слову, этот гол стал уже 6-м для Яремчука в сезоне во всех турнирах.

Напомним, Гент близок к подписанию Романа Безуса, который защищает цвета Сент-Трюйдена.

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