Бельгия. Група 2, 1 тур

Гент – Мехелен – 2:2

Голы: Яремчук, 46, Одиджа-Офо, 49 – Сторм, 29, Дрейф, 32

Двухнедельная пауза в чемпионате Бельгии прошла, и начался второй этап, где команды в отдельных группах разыгрывают чемпионство и путевки в еврокубки. Оба мини-дивизиона представлены украинцами.

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Гент начинал матчем против Мехелена. Яремчук и Безус вышли в стартовом составе, а Швед остался в запасе. Однако именно команда Марьяна лучше провела первый тайм, забив два "сухих" мяча. Но уже в начале второй половины украинский дуэт Романов организовал камбэк "буйволов". Форвард забил, а затем хавбек ассистом помог отличиться Одиджа-Офо.

Эта ничья не повлияла на турнирное положение команд. Гент остался вторым с четырьмя очками отставания от лидера подгруппы. Мехелен идет следом, имея на один пункт меньше. Добавим, что победитель квартета квалифицируется в Лигу Европы.

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Відео гола Яремчука:

Відео асисту Безуса: