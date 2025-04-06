Чемпионат Греции 2024/25, чемпионская группа, 2-й тур

ПАОК – Олимпиакос – 2:1

Голы: Константелиас, 5, Мади Камара, 11 – Михайлидис, 52, (аг.)

Удаление: Мади Камара, 74, (ПАОК)

Олимпиакос и ПАОК встретились в битве представителей чемпионской группы чемпионата Греции. Олимпиакос подходил ко встрече с комфортным преимуществом в 10 очков от второго АЕКа, а ПАОК был последним – четвертое место и 49 баллов. Место в старте Олимпиакоса нашлось для Романа Яремчука – украинец вышел в паре с Эль-Кааби. У ПАОКа же сразу двое россиян в основе – Федор Чалов и Магомед Оздоев, а экс-звезда Шахтера Тайсона остался на замене.

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Старт встречи получился неудачным для Олимпиакоса. Уже на 5-й минуте Чалов вывел Константелиаса фактически один на один с вратарем, а тот в борьбе с защитником все же сумел точно пробить в угол ворот – 1:0! Через 6 минут ПАОК удвоил преимущество: Мади Камара головой замкнул навес Живковича с углового. Отметим и фейл голкипера Олимпиакоса Цолакиса, который пропустил между ног.

Первая половина так и завершилась с преимуществом ПАОКа в 2 гола. Олимпиакос отыграл один мяч на старте второго тайма усилиями защитника соперников Михайлидиса. Приложился к этому Яремчук, который мощно прострелил, а мяч от защитника оказался в воротах. Роман после этого еще дважды повлиял на ход поединка.

Сначала украинец заработал желтую за спор с Живковичем на поле, а уже позже его сбил Мади Камара, когда Роман вбегал в штрафную. Судья показал красный свет хавбеку ПАОКа. Однако, Олимпиакос так и не воспользовался этим – минимальное поражение 2:1.

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