Португальская Примейра, 28 тур

Брага – Бенфика – 3:2

Голы: Медейруш, 28, Орта, 59, Оливейра, 79 – Нуньес, 74 (пен.), Мариу, 77

Лиссабонцы приехали в гости к Браге, которая была на одну ступеньку ниже, но с отставанием в 12 очков. Яремчук второй раз подряд вышел в основу, подменяя главного бомбардира "орлов" Дарвина Нуньеса.

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Украинец отыграл 65 минут, которые трудно назвать удачными. Бенфика не смогла наладить атаку и дважды пропустила. Главному тренеру гостей Нельсону Вериссимо пришлось вмешиваться заменами, и они дали свои плоды. В течение 2 минут Нуньес и Жоау Мариу сравняли счет (оба появились в перерыве). В порыве радостей Бенфика побежала вырывать победу, но потеряла даже очко – решающий удар в активе Витора Оливейры.

"Орлы" прервали роскошную серию из 9 матчей без поражений во всех турнирах. Фактически чемпионат для подопечных Вериссимо можно считать завершенным – третье место и квалификация ЛЧ. За 6 туров до финиша Порту и Спортинг оторвались слишком далеко, а Брага остается на безопасном расстоянии.

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