Матч Валенсия – Вильярреал начнется в 22:30 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Яремчук в четвертый раз в этом чемпионате выходит в стартовом составе Валенсии. Украинец еще не отличался в Примере – единственный гол он забил в Кубке Испании.

Стартовый состав Валенсии: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Паулиста, Гая – Перес, Гильямон, Пепелу, Канос – Дуро, Яремчук.

Валенсия занимает 10 место в Примере, а Вильяреал отстает от сегодняшнего соперника на 4 очка.

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