Яремчук выходит в старте Валенсии на матч против Вильярреала
2 января 21:50 - Читати українською
Украинский нападающий Роман Яремчук получил очередной шанс показать себя в чемпионате Испании.
завершено
27’ Пепелу
57’ Пепелу
Жерар Морено 73’
27’ Пепелу
57’ Пепелу
73’ Жерар Морено
Матч Валенсия – Вильярреал начнется в 22:30 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.
Яремчук в четвертый раз в этом чемпионате выходит в стартовом составе Валенсии. Украинец еще не отличался в Примере – единственный гол он забил в Кубке Испании.
Стартовый состав Валенсии: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Паулиста, Гая – Перес, Гильямон, Пепелу, Канос – Дуро, Яремчук.
Валенсия занимает 10 место в Примере, а Вильяреал отстает от сегодняшнего соперника на 4 очка.
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