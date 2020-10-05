Яремчук встретился с руководством Гента и получил вердикт относительно своего будущего
20:02 - Читати українською
Похоже, потенциальный уход Романа Яремчука из Гента может иметь сценарий истории Месси и Барселоны.
После своего дубля в ворота Берсхот Роман Яремчук вновь заявил о желании покинуть Гент, руководство клуба вызвало украинсца "на ковер", сообщает hln.be.
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Боссы бельгийского клуба ответили Роману категорическим отказом. Напомним, действующий контракт нападающего с Гентом рассчитан до 2023 года.
Яремчук проведет ближайшую неделю в лагере сборной Украины, после чего вернется в бельгиський клуб.
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