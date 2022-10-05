Нападающий Брюгге и сборной Украины опубликовал интересное фото после третьей победы в Лиге чемпионов – на этот раз над мадридским Атлетико.

Лучшим игроком поединка Брюгге – Атлетико (2:0) по версии УЕФА стал Ферран Жутгла, получивший соответствующую награду. Испанец забил сам и ассистировал на Камаля Сову в момент с первым голом бельгийцев.

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После игры Роман Яремчук опубликовал интересное фото из раздевалки Брюгге. Украинский форвард, похоже, решил, что Эдуард Соболь больше заслуживает титула лучшего игрока поединка. Роман выложил в Instagram фотографию Соболя с наградой, которую забрали (или тихонько стащили) у ее настоящего обладателя.

К слову, сам Яремчук на поле не появился, а Эдуард Соболь вышел на поле в конце игры. Брюгге является главной сенсацией Лиги чемпионов – три победы в трех матчах и уверенное лидерство в группе. У Атлетико, Порту и Байера по 3 пункта.

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