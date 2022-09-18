Стандард разбил Брюгге в 9-м туре чемпионата Бельгии. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, 9 тур

Стандард – Брюгге – 3:0

Голы: Цинкернанель, 30, 64, Баликвиша, 90+2

Удаление: Баликвиша, 90+3

Брюгге приехал в Льеж после 4-х подряд побед в чемпионате и лидерства в группе ЛЧ, но местный Стандард устроил действующему чемпиону холодный душ. Симон Миньоле получил в свои ворота три мяча, а поединок завершился капитуляцией Брюгге – 0:3. Теперь подопечные Альфреда Схредера отстают от лидера уже на 8 очков.

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Роман Яремчук вышел в стартовом составе и стал одним из худших в Брюгге (Sofa Score ниже оценила только двух футболистов). Именно украинец первым ушел с поля, не нанеся ни одного удара по воротам. На 60-й минуте его заменил экс-нападающий Барселоны Ферран Жутгла.

Отдельного внимания заслуживает выход появившегося на 71-й минуте Эдуарда Соболя. Буквально вчера официальный сайт УАФ сообщил о травме защитника, который должен был пропустить две недели и не приехать в лагерь сборной Украины на матчи Лиги наций. Удивительно, но уже через 24 часа после этой новости Соболь смог выйти на поле.

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