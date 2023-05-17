"Яремчук возвращается к лучшему уровню": наставник Брюгге похвалил украинца, который долгое время не играл
Наставник Брюгге Рик де Мил поделился мыслями относительно Романа Яремчука, который уже длительное время не играет за бельгийскую команду.
"Роман Яремчук вернулся после долгой болезни. Он снова возвращается к лучшему уровню, из-за чего снова оказался в заявке. Но я выбрал Ромео Верманта (19-летний нападающий – прим.), и он преуспел", – приводит слова Де Мила Voetbalkrant со ссылкой на Het Nieuwsblad.
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К слову, украинский нападающий пропустил три последних матча своей команды: в клубе заявляли о болезни игрока, хотя журналист Виктор Вацко настаивал на конфликте Романа со спортивным директором.
Напомним, форвард обошелся Брюгге в 17 млн евро. В текущем сезоне он провел за "черно-синих" 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.
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