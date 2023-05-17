Наставник Брюгге Рик де Мил поделился мыслями относительно Романа Яремчука, который уже длительное время не играет за бельгийскую команду.

"Роман Яремчук вернулся после долгой болезни. Он снова возвращается к лучшему уровню, из-за чего снова оказался в заявке. Но я выбрал Ромео Верманта (19-летний нападающий – прим.), и он преуспел", – приводит слова Де Мила Voetbalkrant со ссылкой на Het Nieuwsblad.

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К слову, украинский нападающий пропустил три последних матча своей команды: в клубе заявляли о болезни игрока, хотя журналист Виктор Вацко настаивал на конфликте Романа со спортивным директором.

Напомним, форвард обошелся Брюгге в 17 млн евро. В текущем сезоне он провел за "черно-синих" 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

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