Яремчук: Возможно, Шевченко не менял костюм на фарт

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями от победы над Литвой (3:0) в рамках квалификации к Евро-2020.

"Считаю, что мы победили на классе. Особых проблем у нас не было, было много голевых моментов, которые мы не смогли реализовать. Продемонстрировали, что очень серьезно отнеслись к этой игре и одержали уверенную победу.

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Провалы в обороне? Не помню, чтобы какой-то провал был, у литовцев не было ни одного голевого момента. Возможно, были какие-то эпизоды, но это футбол. Я считаю, что и в атаке, и в обороне мы сыграли очень качественно.

Игра на искусственном газоне? Сейчас чувствую боль везде, чуть было необычно. Обратил ли внимание, что Шевченко был в том же костюме, что и в матче против сербов? Честно говоря, не обратил внимание, ведь он всегда одевается очень солидно. Возможно, это было на фарт", – поделился Яремчук в послематчевом комментарии.

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